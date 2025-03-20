محافظ قنا يتابع التجهيزات النهائية للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب

التقى الدكتور خالد عبدالحميد محافظ قنا، الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب والنائب حمادة الجبلاوي، للوقوف على آخر التجهيزات النهائية للدورة التاسعة دورة الدكتورة عايدة علام، التى تحتفي بالمسرح الفلسطيني، وتنطلق فى الفترة من 15 الى 20 إبريل المقبل برعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة قنا.

قال الناقد الفنى هيثم الهواري، إن الدورة التاسعة ستشهد مشاركة 18 عرض مسرحي من مصر، كولومبيا، إيطاليا، إسبانيا والبرتغال، تونس، المغرب، فلسطين، لبنان، الأردن، العراق، سلطنة عمان، البحرين من خلال مسابقتين هما المسابقة الرسمية ومسابقة مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة وأيضًا برنامج عروض مسرح الطفل، وبرنامج على هامش المسابقة، وأيضًا عروض الحكي، بالإضافة إلى إقامة 5 ورش تدريبية فى التمثيل، الإنتاج والتسويق، التأليف المسرحي، المكياج المسرحي، والسينوغرافيا.

وأضاف «الهواري»: وصل عدد إصدارات المهرجان لهذا العام إلى 11 كتاب وهم «تاريخ المسرح الفلسطيني» للدكتور سيد علي، «إدارة خشبة المسرح وإيقاع العرض» للدكتور جمال ياقوت، «الأراجوز بين الروايات الأصلية والروايات المزيفة» للدكتور نبيل بهجت، «المسرح السوداني فى زمن العنف» للناقد المسرحي السوداني أبو طالب محمد، «المسرح المغربي.. تطور وتاريخ للكاتب المغربى» للمؤلف أحمد بلخيري، «النصوص الفائزة فى مسابقة دكتور حسن عطية للتأليف المسرحي»، «عايدة علام.. مسيرة علم حافلة بالعطاء» للناقدة المسرحية شيماء توفيق، «موسوعة المسرح الغنائي والاستعراضي فى مصر» للدكتور محمد عبد المنعم، «عبد الصمد خانقاه رائد المسرحية الحديثة فى العراق» للدكتور على الربيعي، «10 سنوات من الإنجازات الكتاب التوثيقي لفعاليات مؤسسة س للثقافة والإبداع » و«كتيب المهرجان» الذى يتضمن تفاصيل الدورة التاسعة من المهرجان، فضلًا عن استمرار مشروع تنمية القرية والذى يستهدف قرى ومستشفيات المحافظة وكذلك إنشاء عدد من المكتبات المجانية فى القرى.

من جهته أكد دكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، دعمه الكامل للمهرجان وفعالياته التي تحقق نجاحًا كبيرًا بين أهالى محافظة قنا.

ووجه محافظ قنا بإزالة كافة المعوقات التى قد تواجه المهرجان لإقامة دورة ناجحة مضيفًا أن المحافظة تعمل على دعم التنمية الثقافية لأهالي قنا ضمن خطط التنمية التي تنتهجها المحافظة خلال الفترة الأخيرة.