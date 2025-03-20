أوربان يحذر من انهيار أوروبا ويدعو إلى "تطهيرها"

حذر رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، من انهيار أوروبا إذا لم يتم استبدال الليبراليين في بروكسل بممثلي الحكومات الوطنية، مؤكدا ضرورة إجراء "تطهير" على غرار الولايات المتحدة.

وقال أوربان خلال حفل تسليم جائزة "يانوش هونيادي" لنائب رئيس وزراء إيطاليا، زعيم حزب "الرابطة" ماتيو سالفيني، لدفاعه عن أوروبا من الهجرة غير الشرعية: "الليبراليون المتقدمون استقروا في بروكسل، وهم اليوم يحكمون بروكسل. إذا لم نغير ذلك، فإن أوروبا ستنهار قريبا أمام أعيننا".

وأضاف: "أنا مقتنع بأن النخبة الليبرالية في بروكسل لا يمكن أن تبقى في مكانها. أوروبا بحاجة إلى قيادة جديدة، قيادة وطنية جديدة لا تبني سلطتها الخاصة، بل تعزز أوروبا الأمم. مهمتنا المشتركة هي استعادة أوروبا الأمم، ويجب أن نستعيد الحقوق التي سُلبت بشكل غير قانوني من شعوبنا في السنوات الأخيرة".

وأكد أيضا أنه "يجب إزالة شبكة عملاء سوروس" من المفوضية الأوروبية، و"اللوبيين الفاسدين" من البرلمان الأوروبي.

وتابع: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون شبكة مالية تهدف إلى إضعاف الحكومات الوطنية. سنحتاج هنا في بروكسل إلى تطهير، كما يفعل أصدقاؤنا في أمريكا".

وفيما يتعلق بتسليم الجائزة لسالفيني، ذكر أوربان أنه تمت محاكمته بسبب قراره بعدم السماح لهبوط سفينة تنقل أكثر من 100 مهاجر في لامبيدوسا عام 2019، على الرغم من أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي، الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الداخلية، يستحق "المكافأة وليس العقاب" على أفعاله.

وفي وقت سابق، شكر أوربان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كشف "المؤامرة المظلمة" وإغلاق USAID، مؤكدا ضرورة "إزالة" شبكة المنظمات العاملة التي تمولها USAID من هنغاريا، وفرض عقوبات على أولئك الذين يتلقون أموالا من الخارج للتأثير على السياسة الهنغارية.

وكان أوربان قد صرح سابقا بأن عصر الهيمنة الغربية الذي دام خمسمائة عام قد انتهى، وأن استراتيجية التغريب للعالم بأسره قد فشلت، وأن مركز الاقتصاد العالمي قد انتقل إلى الشرق، وأن القرن القادم سيكون قرن أوراسيا.

وقال إن النظام العالمي الليبرالي قد انتهى، وأن الدول التي ستستفيد من التغييرات هي تلك التي تعرف كيف تستخرج أقصى ما لديها، بينما ستخسر تلك التي لا تستطيع الدفاع عن قيمها الخاصة.