اللجنة الوزارية العربية والإسلامية: ندين الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

أدانت اللجنة الوزارية العربية والإسلامية بأشد العبارات الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الهجمات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها فورًا، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين.

واليوم الخميس، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنه تم وصول 5 إصابات من الطواقم الأجنبية العاملة في المؤسسات الأممية نتيجة قصف مقرهم من قبل الاحتلال في المحافظة الوسطى، ووفاة أحدهم فور وصوله لمستشفى شهداء الأقصى.

وأمس الأربعاء، أعلنت سلطات الدفاع المدني في قطاع غزة، إن إغلاق منافذ القطاع وعدم إدخال الوقود يهددان عمل الطواقم لديها.

وأضافت، أن قطاع غزة على أعتاب مجاعة، داعين المجتمع الدولي للعمل على إنهاء معاناته.

وتابعت، أن هناك نحو 70 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المنازل المدمرة، حيث تواجه فرق الإنقاذ صعوبات في انتشالهم بسبب نقص المعدات اللازمة.