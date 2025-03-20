أفادت قناة "الحدث" الإخبارية، اليوم الخميس، أن الجيش السوداني يخوض معارك عنيفة في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم.

كما أضافت أن الجيش السوداني يقترب بشكل كبير من إحكام سيطرته الكاملة على القصر الجمهوري.

وأشارت إلى أن هناك صور متداولة لاشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم.

هذه التطورات تأتي في سياق سعي الجيش لاستعادة السيطرة على مواقع استراتيجية في العاصمة، وسط معارك متواصلة لإضعاف تمركزات قوات الدعم السريع في محيط القصر الجمهوري.

ويوم السبت الماضي، أعلن الجيش السوداني، أن قواته تواصل التقدم بجميع محاور القتال في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور؛ لتأمين المدينة ودحر ميليشيا الدعم السريع، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، في بيانٍ، إن الجيش نصب كمينًا محكمًا بالمحور الشرقي لمدينة الفاشر أمس الجمعة، تمكن خلاله من القضاء على 30 عنصرًا من الميليشيات كانوا يستعدون لمهاجمة دفاعات القوات المسلحة، بجانب تدمير أربع سيارات "لاندكروزر"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".