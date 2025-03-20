فلسطين.. قصف مدفعي يستهدف المناطق الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصف مدفعي استهدف المناطق الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأمس الأربعاء، أعلنت سلطات الدفاع المدني في قطاع غزة، إن إغلاق منافذ القطاع وعدم إدخال الوقود يهددان عمل الطواقم لديها.

وأضافت، أن قطاع غزة على أعتاب مجاعة، داعين المجتمع الدولي للعمل على إنهاء معاناته.

وتابعت، أن هناك نحو 70 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المنازل المدمرة، حيث تواجه فرق الإنقاذ صعوبات في انتشالهم بسبب نقص المعدات اللازمة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إنه تم وصول 5 إصابات من الطواقم الأجنبية العاملة في المؤسسات الأممية نتيجة قصف مقرهم من قبل الاحتلال في المحافظة الوسطى، ووفاة أحدهم فور وصوله لمستشفى شهداء الأقصى.