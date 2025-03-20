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الخميس 20 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: ترامب سيوقع أمرا لإغلاق وزارة التعليم اليوم

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال البيت الأبيض في وثيقة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع اليوم الخميس، أمرا تنفيذيا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم، تنفيذا لتعهد رئيسي قطعه خلال حملته الانتخابية.

ويوجه الأمر وزيرة التعليم ليندا مكماهون إلى "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات، مع الاستمرار في ضمان تقديم الخدمات والبرامج والمزايا التي يعتمد عليها الأمريكيون بشكل فعال ومتواصل".

كما ينص على أن أي برامج أو أنشطة تتلقى تمويلات متبقية من وزارة التعليم يجب ألا "تدعم التنوع والإدماج أو أيديولوجية النوع الاجتماعي".

البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق وزارة التعليم اليوم