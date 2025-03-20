زيلينسكي يؤيد الاقتراح الأمريكي لوقف الهجمات على البنية التحتية مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقب محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن السلطات الأوكرانية تؤيد اقتراح وقف الهجمات على منشآت الطاقة وغيرها من منشآت البنية التحتية مع روسيا.

وكتب زيلينسكي عبر حسابه على منصة "إكس": "إحدى الخطوات الأولى نحو إنهاء الحرب بشكل كامل قد تتمثل في وقف الهجمات على قطاع الطاقة والبنية التحتية الأخرى".

وأضاف: "لقد دعمت هذه الخطوة، وأكدت استعدادنا لتطبيقها".

كما أكد زيلينسكي أن كييف وافقت على وقف إطلاق النار غير المشروط على خط المواجهة.

وتابع: "سنواصل العمل لتحقيق ذلك. ونعتقد أن مثل هذه الخطوات ضرورية لتهيئة الفرصة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل خلال فترة وقف إطلاق النار".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب في وقت سابق، إنه أجرى مكالمة "جيدة جدا" مع زيلينسكي، مؤكدا أن حل الأزمة الأوكرانية يسير على الطريق الصحيح.

وأضاف أن "جزءا كبيرا من المناقشة استند إلى المكالمة التي أجريت بالأمس مع الرئيس بوتين من أجل مواءمة كل من روسيا وأوكرانيا من حيث طلباتهما واحتياجاتهما".

وتابع الرئيس الأمريكي: "نحن على الطريق الصحيح إلى حد بعيد، وسأطلب من وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، تقديم وصف دقيق للنقاط التي نوقشت. سيتم طرح البيان قريبا".

وفي وقت سابق، أعرب زيلينسكي عن تقديره للمبادرة التي وافق عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف استهداف البنية التحتية للطاقة.

وأجرى الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب أول أمس الثلاثاء مكالمة وصفت بـ"التاريخية" استمرت ساعتين ونصف، وكرّساها لوضع النقاط على الحروف في سبل إنهاء أزمة أوكرانيا.