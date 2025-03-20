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الخميس 20 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن: سنواصل تقديم المعلومات الاستخباراتية لكييف

المتحدثة باسم البيت
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت
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أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المعلومات الاستخباراتية للقوات الأوكرانية "لأغراض الدفاع".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، ردا على سؤال أحد الصحفيين بهذا الصدد إن "تقديم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا في ما يخص الدفاع سيستمر".

يذكر أن الولايات المتحدة علقت تقديم المعلومات الاستخباراتية لأوكرنيا بعد فشل المفاوضات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي في واشنطن في أواخر الشهر الماضي.

وبعد توصل واشنطن وكييف إلى اتفاق مبئي على وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوما خلال المفاوضات بين وفديهما في السعودية يوم 11 مارس، أعلنت الولايات المتحدة استئناف تقديم المعلومات الاستخباراتية للقوات الأوكرانية.

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