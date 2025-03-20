ترامب: مستعدون لإدارة محطات الطاقة الأوكرانية كوسيلة لـ"ضمان أمنها"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد واشنطن لمساعدة أوكرانيا في تشغيل وإدارة محطات الطاقة النووية الخاصة بها، معتبرا أن ذلك قد يكون "أفضل وسيلة لضمان أمنها".

وأفاد بيان مشترك لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، عقب المحادثة الهاتفية بين ترامب وزيلينسكي، بأن "الجانبين اتفقا على وقف جزئي لإطلاق النار يتعلق بالبنية التحتية للطاقة"، لافتا إلى أن "من المقرر أن تلتقي الفرق الفنية في السعودية خلال الأيام المقبلة لمناقشة توسيع نطاق الهدنة ليشمل البحر الأسود، في طريق السعي إلى وقف كامل لإطلاق النار".

وأضاف البيان: "كما ناقش الرئيس أيضا إمدادات الكهرباء في أوكرانيا ومحطات الطاقة النووية. وقال ترامب إن الولايات المتحدة يمكن أن تكون مفيدة جدا في تشغيل تلك المحطات بفضل خبرتها في مجال الكهرباء والمرافق".

وأشار البيان إلى أن ترامب قال لزيلنسكي: "إن امتلاك الولايات المتحدة لهذه المحطات سيكون أفضل وسيلة لحماية هذا البنية التحتية ودعما لقطاع الطاقة الأوكراني".

وفي وقت سابق من الأربعاء قال ترامب إنه أجرى مكالمة "جيدة جدا" مع زيلينسكي، استمرت حوالي ساعة واحدة، مؤكدا أن حل الأزمة الأوكرانية يسير على الطريق الصحيح.

وأوضح أن "جزءا كبيرا من المناقشة استند إلى المكالمة التي أجريت الثلاثاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل مواءمة كل من روسيا وأوكرانيا من حيث طلباتهما واحتياجاتهما".

وكان الرئيسان بوتين وترامب قد أجريا الثلاثاء مكالمة وصفت بـ"التاريخية" استمرت ساعتين ونصف، وكرّساها لوضع النقاط على الحروف في سبل إنهاء أزمة أوكرانيا.

كما أكدا على الحاجة إلى تحسين العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا.

وأعلن الكرملين في أعقاب المكالمة عن قبول الرئيس بوتين اقتراح وقف قصف مواقع الطاقة والبنى التحتية الأوكرانية 30 يوما وتبادل 175 أسيرا مقابل 175، تمهيدا لمفاوضات أعمق.

كما تعهد نظام كييف بعدم استهداف المناطق المدنية في روسيا 30 يوما، فيما يبقى قرار استسلام قواته المحاصرة على أطراف مقاطعة كورسك معلقًا، بعد المهلة التي منحها الرئيس بوتين.