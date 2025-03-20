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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون

منتخب مصر
منتخب مصر
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أدى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، مرانه الأول بالمغرب في إطار الاستعداد لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي 21 و25 مارس الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وشهد معسكر المنتخب الوطني، انضمام جميع لاعبي القائمة والمشاركة في المران أمس.

وكانت قد وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى المغرب أمس لمواجهة منتخب إثيوبيا في الحادية عشر مساء يوم الجمعة المقبل ٢١ مارس في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

 

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