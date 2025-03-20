الفيدرالي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير وسط مخاوف من التضخم

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، على سعر الفائدة المستهدف دون تغيير عند نطاق 4.25-4.5% وسط مخاوف من زيادة التضخم بسبب سياسة التعريفات الجمركية لإدارة ترامب.

وكما كان متوقعا، لم يسفر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة النقدية عن تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة التي يأمل الرئيس دونالد ترامب في رؤيتها، حيث اختتم الاجتماع الثاني للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الثمانية هذا العام بإعلان اللجنة عدم نيتها تغيير سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية عند نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة.

وخفض مسؤولو السياسة النقدية متوسط توقعاتهم لمعدل النمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلى 1.7% من 2.1%.

كما حذف مسؤولو السياسة النقدية الصياغة السابقة التي كانت تنص على أن "المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافهم في التوظيف والتضخم كانت متوازنة تقريبا".

وعلى صعيد التضخم رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي متوسط التقديرات للتضخم الأساسي بنهاية العام إلى 2.8% من 2.5%.

كما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للبطالة بنهاية 2025 إلى 4.4% من 4.3% في ديسمبر.