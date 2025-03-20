البيت الأبيض: ترامب عازم على تسوية النزاع في أوكرانيا نهائيا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازم على تسوية النزاع في أوكرانيا نهائيا.

وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، إن "الرئيس ترامب أعلن مرارا أن أرواح البشر لا تقدر بثمن وأن الأموال التي تنفقها أوكرانيا وروسيا على هذه الحرب كان من الأفضل أن تصرف على تلبية احتياجات شعبيهما".

وأضافت أن "هذا النزاع الرهيب ما كان له أن يبدأ أبدا لو كان ترامب رئيسا، وهو عازم على وضع حد له نهائي".

وتعليقا على المكالمة الهاتفية للرئيس ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكدت ليفيت أن "الزعيمين اتفقا على أن هذا النزاع يجب أن ينتهي بسلام ثابت، وشددا على ضرورة تحسين العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا".

يذكر أن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين بوتين وترامب جرت يوم الثلاثاء 18 مارس. وأعلن الكرملين في أعقابها عن تأييد موسكو لمقترح وقف استهداف مواقع الطاقة لمدة 30 يوما. واتفق الجانبان على مواصلة العمل على تحقيق التسوية الكاملة للنزاع في أوكرانيا.