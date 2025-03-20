الحوثيون يعلنون مقتل 16 من مقاتليهم في معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الخميس، مقتل 16 من مقاتليها خلال ما أسمته بـ"معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، جاء ذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية .

ويوم الإثنين الماضي، قالت جماعة الحوثي في ​​اليمن، إنها أطلقت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على حاملة طائرات أمريكية وسفنها الحربية ردا على الضربات الأمريكية على اليمن.

وقالت الجماعة إن حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس ترومان كانت من بين أهداف الهجوم.

وقال الحوثيون إن أكثر من 47 غارة جوية على محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء وحجة وذمار ومأرب والجوف ارتكب فيها العدو الأمريكي عددًا من المجازر أدت إلى استشهاد وجرح العشرات.



وأضافت الحوتي في بيانها: "ردًا على هذا العدوان نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان وسفنها الحربية في شمال البحر الأحمر بـ 18 صاروخا باليستيا ومجنحًا وطائرة مسيرة.".