ads
الخميس 20 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. نائب محافظ مطروح يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات من الشوارع

جانب من الحملة لإعادة
جانب من الحملة لإعادة الانضباط إلى الشارع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قاد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، مساء الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع وسط مدينة مرسى مطروح، وشارع الإسكندرية وعلم الروم، يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، والمقدم سعد رمضان مدير شرطة المرافق بمطروح، ونواب رئيس المدينة والأجهزة الأمنية والتنفيذية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار جهود إزالة الإشغالات والتعديات على الشوارع لتيسير حركة المواطنين والسيارات وإعادة الانضباط إلى الشارع. 

وأسفرت الحملة عن  إزالة عدد من الاشغالات والتعديات أقامها أصحاب المحلات على الأرصفة، وفتح الطريق  للمارة وتيسير حركة المرور بالشوارع، وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الشكل الحضاري للمدينة السياحية.

كما تم التنبيه على أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بعدم إقامة أي تعديات مستقبلية على الأرصفة، بما يضمن مرورًا آمنًا للمواطنين ويحسن الصورة البصرية للمدينة.

وأكد نائب المحافظ أن الحملات مستمرة؛ لضمان إزالة كافة الإشغالات وتحقيق المظهر اللائق لمدينة مرسى مطروح كواحدة من أبرز الواجهات السياحية في مصر.

نائب محافظ مطروح يقود حملة مكبرة لإعادة الانضباط إلى الشارع

IMG-20250320-WA0004
IMG-20250320-WA0004
IMG-20250320-WA0005
IMG-20250320-WA0005
IMG-20250320-WA0002
IMG-20250320-WA0002
IMG-20250320-WA0008
IMG-20250320-WA0008
IMG-20250320-WA0006
IMG-20250320-WA0006
IMG-20250320-WA0007
IMG-20250320-WA0007
IMG-20250320-WA0011
IMG-20250320-WA0011
IMG-20250320-WA0000
IMG-20250320-WA0000
IMG-20250320-WA0009
IMG-20250320-WA0009
IMG-20250320-WA0010
IMG-20250320-WA0010
مطروح حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شوارع مدينة مرسى مطروح محافظ مطروح الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح اللواء خالد شعيب ازالة الاشغالات