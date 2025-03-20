بالصور.. نائب محافظ مطروح يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات من الشوارع

قاد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، مساء الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع وسط مدينة مرسى مطروح، وشارع الإسكندرية وعلم الروم، يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، والمقدم سعد رمضان مدير شرطة المرافق بمطروح، ونواب رئيس المدينة والأجهزة الأمنية والتنفيذية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار جهود إزالة الإشغالات والتعديات على الشوارع لتيسير حركة المواطنين والسيارات وإعادة الانضباط إلى الشارع.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من الاشغالات والتعديات أقامها أصحاب المحلات على الأرصفة، وفتح الطريق للمارة وتيسير حركة المرور بالشوارع، وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الشكل الحضاري للمدينة السياحية.

كما تم التنبيه على أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بعدم إقامة أي تعديات مستقبلية على الأرصفة، بما يضمن مرورًا آمنًا للمواطنين ويحسن الصورة البصرية للمدينة.

وأكد نائب المحافظ أن الحملات مستمرة؛ لضمان إزالة كافة الإشغالات وتحقيق المظهر اللائق لمدينة مرسى مطروح كواحدة من أبرز الواجهات السياحية في مصر.

نائب محافظ مطروح يقود حملة مكبرة لإعادة الانضباط إلى الشارع

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