«التعاون الإسلامي» تدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الغارات المتكررة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت الأمانة في بيان لها، على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته والتصدي لهذه الاعتداءات، داعية في هذا السياق إلى احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مجددة تضامنها مع سوريا.

وكان ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون قبل يومين جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في الجنوب السوري، حيث دأب الاحتلال الإسرائيلي على مدار السنوات الأخيرة على توجيه ضربات جوية متكررة ضد مواقع متفرقة في سوريا أدت حتى الآن إلى مقتل عدد من المدنيين والعسكريين.