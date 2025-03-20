الأردن يرحب بالجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بالجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وخصوصًا المكالمة الهاتفية الأخيرة بين فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، خطوة هامة نحو وضع حد للحرب وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة في هذا السياق أهمية جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، المستهدفة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، من خلال استضافتها لمحادثاتٍ بين الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وروسيا الاتحادية الصديقة، يوم الأحد المقبل في مدينة جدة.

‏وثمّن السفير القضاة جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودورها الرئيس في استضافة المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، مؤكدًا دعم الأردن لكافة الجهود الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.