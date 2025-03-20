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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ماكرون: الشراكة الاستراتيجية مع السعودية تزيد من فرص السلام والأمن في المنطقة

ماكرون
ماكرون
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية تعزز فرص السلام والأمن في المنطقة.

كما أدان استئناف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، مشددًا على ضرورة وقف التصعيد وحماية المدنيين.

كما رحب ماكرون بالمبادرة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لاستضافة محادثات بشأن الأزمة الأوكرانية في جدة، مؤكدًا دعم فرنسا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حلول سلمية.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ولي العهد السعودي، بحثا خلاله الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ماكرون الشراكة الاستراتيجية السعودية فرص السلام والأمن في المنطقة