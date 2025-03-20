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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يكلف نائبه بمتابعة حالة المصاب في حادث غرفة الدروس الخصوصية

نائب المحافظ يطمئن
نائب المحافظ يطمئن على حالة المصاب
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كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بمتابعة حالة المصاب الأخير في حادث سقوط سقف غرفة بعزبة سمعان التابعة لمركز بني عبيد بالمستشفى، وأكد المحافظ على حرصه الشديد منذ تلقي البلاغ بالحادثة على تواجده بنفسه في المستشفى للاطمئنان على المصابين حتى خروج أغلبهم والتأكد من تماثلهم للشفاء.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لا يدخر جهدا في سبيل توفير جميع الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف المجالات، خاصة فيما يخص صحة وسلامة أهالينا، وأضاف أنه وجه للجهات المعنية بتوفير كافة أوجه الرعاية والعناية اللازمة للمصابين وذويهم.

وتوجه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، يرافقه الدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن، وهاني أحمد رئيس مركز ومدينة بني عبيد، وبحضور الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، إلى المستشفى للاطمئنان على حالة المصاب والتأكد من توفير الرعاية الصحية اللازمة.

الدقهلية الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب الدكتور أحمد العدل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية مركز بني عبيد وكيل وزارة الأوقاف