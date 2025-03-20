أسر ضحايا انهيار سقف غرفة درس خصوصي بالدقهلية يرفضون اتهام أحد.. ويؤكدون: «قضاء وقدر»

رفض أسر التلاميذ ضحايا حادث سقوط سقف غرفة يتلقى بداخلها عدد من التلاميذ درس خصوصي بقرية عزبة سمعان مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية؛ مما أدى إلى وفاة تلميذ وإصابة 17 آخرين، اتهام المُعلمة أو صاحب الغرفة والمنزل الذي تسبب انهيار سور منه وسقوطه على الغرفة بالضلوع أو التسبب في الحادث.

وأكد أولياء أمور التلاميذ خلال سؤالهم بمحضر الشرطة عدم مسؤلية المُعلمة وتدعى "دعاء صلاح المليجي، 43 عامًا، أو حسن عطوه، مالك العقار الملاصق للغرفة وأيضا ملك الغرفة التي استأجرتها المعلمة لإعطاء دروس بها، مؤكدين أن الحادث قضاء وقدر ونتيجة للعوامل الجوية من رياح وتقلبات.

كان تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية كشف أن سبب انهيار السقف نتيجة سقوط جزء من سور عقار بجانب الغرفة نتيجة الرياح والعوامل الجوية، الأمر الذي تسبب في الحادث.

بداية الواقعة بتلقي اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ العقيد جمال الدين محمود السيد، مأمور مركز شرطة بني عبيد، بسقوط سقف غرفة منزل يتلقى به عدد من التلاميذ درس خصوصي بقرية عزبة سمعان "دائرة المركز".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد بقيادة الرائد محمد مشالي، رئيس المباحث،وقوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين سقوط سقف من غرفة بمنزل بقرية عزبة سعفان مما أدى إلى وفاة طفل وإصابة 17 آخرين.

وانتقل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إلى مستشفى بني عبيد، حيث استقبلت المصابين، والتقى المحافظ بالأهالي، وأعرب عن دعمه الكامل لهم.

كما التقى بأسرة المتوفي وقدم لهم خالص تعازيه داعيا أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يعوضهم الله خيرا.

وكلف المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات الدفن، وشدد على سرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين والمتسببين في وقوع الحادث.

وشدد مرزوق، وكيل وزارة الصحة بالتأكد من توفير كافة سبل العناية بالمصابين، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى مستشفيات جامعة المنصورة.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف المساعدات المقررة.