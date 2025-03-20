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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يشهد احتفالية إفطار 7000 طفل يتيم بالشيخ زايد.. صور

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
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شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة احتفالية إفطار 7000 طفل يتيم بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، وذلك خلال فعالية نظّمتها مؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية الإنسانية، مؤكدًا أن رعاية الأيتام ودعمهم هو واجب وطني وإنساني يتطلب تضافر الجهود من كافة الجهات. 

كما أشاد بالدور البارز لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية في تقديم الدعم اللازم لهذه الفئات، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدّخر جهدًا في دعم المبادرات المجتمعية التي تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وخاصة الأطفال والشباب.

وخلال الاحتفالية شهد محافظ الجيزة ووزير الشباب والرياضة تسليم شهادة الأيزو لأول مرة لمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، في خطوة تعكس التطوير المستمر والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشباب، وفقًا للمعايير الدولية للجودة وتأتي هذه الشهادة تقديرًا لجهود المركز في تقديم بيئة رياضية وثقافية متميزة تساهم في تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم للمستقبل.

الشيخ زايد دولة الامارات العربية المتحدة جمعية الشارقة الخيرية محافظ الجيزة مركز التنمية الشبابية مؤسسة نبض الحياة المهندس عادل النجار