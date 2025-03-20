بالصور.. الأنبا بموا يشارك في احتفال ذكرى وفاة القمص بيشوي كامل الـ46

أقامت جمعية أصدقاء الكتاب المقدس بالسويس مساء أمس الأربعاء 19 مارس 2025 احتفالية خاصة بالعيد الـ 46 لنياحة القمص بيشوي كامل شفيع الخدمة، وأيضًا تذكار ظهور الصليب المجيد.

حضر الحفل نيافة الحبر الجليل الأنبا بموا أسقف السويس، والقمص كيرلس القمص بلامون، والقس سيرافيم شفيق، والقس يسطس عزت، والقس صموئيل مجدي، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الجمعية الأخرى بالسويس، وجمع كبير من الخدام والمخدومين بالجمعية.

شمل الحفل تقديم مجموعة من الفقرات المتنوعة، حيث قدم كورال الجمعية "ني بارثينوث" باقة من الترانيم الروحية، وتم عرض فيلم عن أهم الأنشطة الخدمية في الجمعية، بالإضافة إلى اسكتش يحكي قصص من حياة وخدمة القمص بيشوي كامل.

ألقى نيافة الحبر الجليل الأنبا بموا كلمة أعرب فيها عن إعجابه الشديد بما تقوم به الجمعية من نشاط وتطور في الخدمة.

اختتم الحفل بتمجيد القمص بيشوي كامل وتم التقاط الصور التذكارية.