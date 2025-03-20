ads
الخميس 20 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بالصور.. الأنبا بموا يشارك في احتفال ذكرى وفاة القمص بيشوي كامل الـ46

صورة تذكارية
صورة تذكارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقامت جمعية أصدقاء الكتاب المقدس بالسويس مساء أمس الأربعاء 19 مارس 2025 احتفالية خاصة بالعيد الـ 46 لنياحة القمص بيشوي كامل شفيع الخدمة، وأيضًا تذكار ظهور الصليب المجيد.

حضر الحفل نيافة الحبر الجليل الأنبا بموا أسقف السويس، والقمص كيرلس القمص بلامون، والقس سيرافيم شفيق، والقس يسطس عزت، والقس صموئيل مجدي، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الجمعية الأخرى بالسويس، وجمع كبير من الخدام والمخدومين بالجمعية.

شمل الحفل تقديم مجموعة من الفقرات المتنوعة، حيث قدم كورال الجمعية "ني بارثينوث" باقة من الترانيم الروحية، وتم عرض فيلم عن أهم الأنشطة الخدمية في الجمعية، بالإضافة إلى اسكتش يحكي قصص من حياة وخدمة القمص بيشوي كامل.

ألقى نيافة الحبر الجليل الأنبا بموا كلمة أعرب فيها عن إعجابه الشديد بما تقوم به الجمعية من نشاط وتطور في الخدمة.

اختتم الحفل بتمجيد القمص بيشوي كامل وتم التقاط الصور التذكارية.

احتفالية خاصة احتفالية الأنبا بموا أسقف السويس أسقف السويس القمص بيشوى كامل الصور التذكارية الكتاب المقدس جمعية أصدقاء الكتاب المقدس