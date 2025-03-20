تحت شعار «رمضان يجمعنا»| جامعة المنيا تنظم أضخم مائدة إفطار جماعي في تاريخها (صور)

نظمت جامعة المنيا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، أضخم مائدة إفطار جماعي في تاريخها بطول 1500 متر وبمشاركة 2500 شخص.

وقد تم تنظيم المائدة الرمضانية، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" ضمن حملة إفطار صائم تحت شعار "رمضان يجمعنا في رحاب جامعة المنيا"، وبدأت المائدة من الباب الرئيسي للحرم الجامعي وحتى مبنى الإدارة المركزية، والمطعم المركزي بطول 1500 متر، وحضرها 2500 شخص والتى جسدت أسمى معاني الوحدة والتضامن بين أبناء الجامعة في أجواء من المحبة والروحانيات التي ميزت هذا الحدث المميز.

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن تنظيم هذه المائدة التاريخية، يعكس حرص الجامعة على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوحدة بين جميع أفراد المجتمع الجامعي والمحافظة بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يمثل رسالة قوية للتضامن الوطني والتعايش السلمي بين كافة فئات المجتمع.

كما أكد الدكتور عصام فرحات، أن الجامعة تحرص على دعم طلابها، وتوفير بيئة جامعية متكاملة تسهم في تنمية الجوانب الاجتماعية والنفسية لديهم، إلى جانب تطورهم الأكاديمي، مشددا على أهمية هذه الفعاليات في تعزيز الشعور بالانتماء والتواصل بين أفراد المجتمع الجامعي.

وقدم رئيس الجامعة، الشكر للقائمين على تنظيم حفل الإفطار وكافة الفقرات ليظهر بالمظهر اللائق بجامعة المنيا.

وعقب الإفطار، استمتع الحضور بعدد من فقرات الإنشاد الديني والتواشيح، ثم فقرة فنيه قدمها كورال الجامعة بمركز سوزان مبارك للآداب والفنون، والتي أضافت المزيد من البهجة الروحانية، وساهمت في تعزيز أجواء الاحتفال بشهر رمضان المبارك.

وعبر الحضور عن إعجابهم بتنظيم هذه المائدة، مشيدين بالروح الرمضانية التي جمعت بين فئات المجتمع المختلفة في مناسبة مميزة تساهم في تعزيز قيم التآلف والمحبة بين الجميع.

من جانبهم، عبَّر الطلاب عن سعادتهم بحفل الافطار، مقدمين الشكر لإدارة الجامعة وعلى تنظيم هذا الحفل الكبير والذي تشهدة الجامعة للمرة الأولى، والذي يعزز الروابط الاجتماعية بينهم، معربين عن تطلعهم لاستمرار مثل هذه الفعاليات التي تسهم في ترسيخ روح الانتماء والألفة داخل المجتمع الجامعي.

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