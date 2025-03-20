فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق قنابل ضوئية في مناطق عدة من شمال القطاع

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل ضوئية في مناطق عدة من شمال قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في غزة، أن هناك نحو 70 شهيدًا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء. وأوضحت أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المنازل المدمرة، حيث تواجه فرق الإنقاذ صعوبات في انتشالهم بسبب نقص المعدات اللازمة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إنه تم وصول 5 إصابات من الطواقم الأجنبية العاملة في المؤسسات الأممية نتيجة قصف مقرهم من قبل الاحتلال في المحافظة الوسطى قبل قليل، ووفاة أحدهم فور وصوله لمستشفى شهداء الأقصى.

كما أصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.