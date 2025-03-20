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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كييف وواشنطن تتفقان على تحديث أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية

ترامب وزيلنسكي
ترامب وزيلنسكي
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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأربعاء، أن شركات دفاع أوكرانية وأمريكية اتفقت على إصلاح بعض أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية وتعديلها.

وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن شركات الدفاع الأوكرانية والأمريكية تستكشف إمكانية إصلاح بعض أنظمة الدفاع الجوي لدى القوات المسلحة الأوكرانية، ما سيسمح لها ببدء استخدام أسلحة حديثة بسرعة أكبر.

وأعرب اللواء سيرهي بارانوف، رئيس المديرية العامة للقوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية، عن أمله في أن تتمكن الشركات الأوكرانية والأمريكية العاملة في هذا المجال من تعزيز التعاون.

وذكر الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، أنه يخطط لإمداد أوكرانيا بما لا يقل عن مليوني طلقة ذخيرة سنويًا.

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