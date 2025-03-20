الدفاع المدني بغزة: إغلاق منافذ القطاع وعدم إدخال الوقود يهددان عمل طواقمنا

أعلنت سلطات الدفاع المدني في قطاع غزة، أمس الأربعاء، إن إغلاق منافذ القطاع وعدم إدخال الوقود يهددان عمل الطواقم لديها.

وأضافت، أن قطاع غزة على أعتاب مجاعة، داعين المجتمع الدولي للعمل على إنهاء معاناته.

وتابعت، أن هناك نحو70 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء. وأوضحت أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المنازل المدمرة، حيث تواجه فرق الإنقاذ صعوبات في انتشالهم بسبب نقص المعدات اللازمة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إنه تم وصول 5 إصابات من الطواقم الأجنبية العاملة في المؤسسات الأممية نتيجة قصف مقرهم من قبل الاحتلال في المحافظة الوسطى قبل قليل، ووفاة أحدهم فور وصوله لمستشفى شهداء الأقصى.

كما أصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.