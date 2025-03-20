محافظ سوهاج في جولة ميدانية لمتابعة الوضع العام بعدد من الشوارع والميادين.. صور

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بنطاق حي شرق وغرب سوهاج، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من الانضباط العام، والاستماع إلى مطالب الأهالي والعمل على حل مشكلاتهم، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب، وعلي لطفي رئيس حي شرق.

بدأت الجولة بزيارة ميدان الشهيد، وشارع الجارحي، ومنطقة العمري، وحي راشد، وشارع سيالة أولاد نصير، وشارع الجرجاوية، وميدان العروبة بحي غرب، كما شملت تفقد نفق العروبة وميدان الثقافة بحي شرق.

وشدد المحافظ خلال الجولة على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، والعوائق المرورية، مع زيادة عدد حاويات القمامة، خاصة في منطقة العمري، ووجه مسئولي حي غرب بسرعة البدء في أعمال تمهيد الطرق ورفع كفاءتها، وتسريع خطط الرصف لخدمة المواطنين.

كما تابع المحافظ الأنشطة الرياضية بمركز شباب حي راشد، مؤكدًا على أهمية تنشيط الفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية بمراكز الشباب، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، لتعزيز دورها في خدمة المجتمع.

وفي إطار توجيهات الدولة نحو تحسين المظهر الحضاري للمدن، وجه المحافظ رؤساء الأحياء بالبدء في تطبيق الهوية البصرية المعتمدة من مجلس الوزراء في أعمال التجميل بالشوارع والميادين، لإضفاء طابع جمالي يعكس أصالة المحافظة وتاريخها العريق.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين، حيث استمع إلى مطالبهم واستفساراتهم حول الخدمات المقدمة، موجهًا الجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات والعمل على تلبيتها الفورية، في إطار الحرص على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة لأهالي سوهاج.

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