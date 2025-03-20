بعد إيقاف المدرب| مصدر بالزمالك: سنطعن في أقوال حكم مباراة مودرن سبورت بدوري الكرة النسائية

أكد مصدر مسئول بنادي الزمالك، أنه سيتم الطعن على أقوال حكم مباراة الزمالك ومودرن سبورت بدوري الكرة النسائية، وتقديم مذكرة للنظر في الشكوى مرة أخرى وذلك بعد قرارات لجنة المسابقات بإيقاف عادل حسين، المدير الفني لنادي الزمالك لمدة 8 مباريات وتوقيع غرامة مالية قدرها 5000 جنيه، بعد تعديه بالسب على حكم اللقاء أمام مودرن سبورت، وعدم الامتثال للقرار والنزول للملعب أكثر من مرة.

وكان قد وقعت لجنة المسابقات عقوبة الإيقاف للمدرب المساعد بنادي الزمالك، حسام محمد لمدة 8 مباريات إلى جانب تغريمه 5000 جنيه، بسبب نزوله ملعب اللقاء وعدم الامتثال لقرار الحكم.

وعاقبت لجنة المسابقات نادي مودرن سبورت بتوقيع غرامة مالية قدرها 1000 جنيه بسبب تواجد أعداد كبيرة من الجماهير إلى داخل الملعب أكثر من المسموح به بالتواجد.

وكانت قد انتهي مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين لحساب مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المرحلة الثانية من الدوري المصري للسيدات.