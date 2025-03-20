«تموين الحسنة» بوسط سيناء تشن حملة مكبرة لضبط الأسواق ومراقبة المخابز

شنت إدارة تموين الحسنة بوسط سيناء، أمس الأربعاء، حملة رقابية مكبرة بنطاق مركز ومدينة الحسنة بناءًا على توجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

ويأتي ذلك في إطار توجيه رئيس المركز والمدينة بتنفيذ خطة متكاملة لتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية من جانب الإدارة التموينية بالحسنة،والمرور على كافة المحلات والمنافذ التموينية والمخابز، ومحطات الوقود،للعمل على ضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين.

وبناءً عليه توجهت الحملة المكبرة اليوم برئاسة حمدي أبو عتلة مدير الإدارة التموينية بالحسنة وسعيد طلعت مفتشي إدارة تموين الحسنة.

حيث تم المرور على كافة المحلات التجارية والأسواق العمومية بنطاق مدينة الحسنة وقريتي بغداد والقصيمة لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة، والاطمئنان على توافر السلع الأساسية أمام المواطنين، والتعامل مع أى محاولات لاحتكار السلع او المغالاة فى أسعارها، وكذلك التأكد من صلاحيتها.

هذا وقد شدد رئيس المركز والمدينة على استمرار تلك الحملات التفتيشية والرقابية على مستوى المركز والمدينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك لحماية المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم.