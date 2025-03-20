«زايد العليا» تقيم حفل إفطار للأطفال ذويّ الهمم بالتعاون مع وزارة الشباب

شارك اللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد لمحافظ شمال سيناء، إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية، في فعاليات حفل الإفطار الجماعي المقام ضمن مبادرة «إفطار رمضان لمراكز التخاطب وتنمية المهارات»، والذى نظمته مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم من دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى مكتب «قادرون باختلاف» بالمديرية بقاعة لانا.

وأكد «عقل»، أن ذوي الهمم أصبحوا فى صدارة المشهد والرعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحرص على حصولهم على كافة الحقوق والمزايا، ولاسيما النماذج المشرفة والقادرة باختلاف على تغيير واقعها وحياتها إلى الأفضل، بالإضافة إلى الإرادة والعزيمة الصلبة التى يمتلكونها ليبهروننا كل يوم بإبداعاتهم ومواهبهم وإبتكاراتهم الفذة لخدمة مجتمعهم وبلدهم

وأضاف حسن عبدالوهاب: «فى سيناء نسعى دائمًا وبشكل مستمر لتشجيع واستثمار هذه المواهب لدمجهم فى المجتمع، علاوة على التعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتمكين أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وشبابيًا ورياضيًا وترفيهيًا».

يشار إلى أنه حضر الفعاليات حسن صالح رئيس مجلس إدارة نادي قادرون باختلاف، ماجدولين الشعراوي مدير مكتب قادرون بالمديرية وفريق عمل الإدارة، وشارك نحو 400 طفل وطفلة وأسرهم من ذوى القدرات والهمم والاحتياجات الخاصة للأعمار السنية المختلفة.

ومن جانبهم أشاد الحاضرون وأولياء الأمور بجهود وزارة الشباب والرياضة فى دعم ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، وعلى هامش الفعاليات تم تكريم الأم المثالية وتكريم الاخصائيين بمراكز التخاطب.