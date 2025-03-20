الزمالك يقع في فخ التعادل مع الجونة في كأس عاصمة مصر

فشل نادي الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره الجونة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، حيث وقع في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وكان قد تم إقامة مباراة جمعت بين الزمالك والجونة، مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، للموسم الحالي 2024 - 2025.

سجل علي الزاهدي، هدف فريق الجونة الوحيد، في الدقيقة 59 ك، فيما أحرز محمود حمدي الونش هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 90+5.

وكان الشوط الاول انتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم محاولة الفريقين السيطرة على الكرة.. إلا أن فريق الزمالك كان له النصيب الأكبر في الاستحواذ على الكرة .

ودخل الزمالك بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد حسام - محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق.

خط الوسط : محمد حمدي - أحمد محمود – عبد الله السعيد - ناصر ماهر .

خط الهجوم : مصطفى شلبي - حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

فيما دخل الجونة بتشكيل كالتالي:

محمد علاء في حراسة المرمى.

في الدفاع: عبد الجواد تعلب - أحمد العش - أحمد شوشة - أليو جاتا.

خط الوسط: نور السيد - حافظ إبراهيم - سيف شيكا.

خط الهجوم: علي الزاهدي - أوجو صامول - فيفور أكيم.

حكم مباراة الزمالك والجونة

أسندت إدارة مباراة الزمالك والجونة لمحمد الغازي كحكم للساحة والتي تقام في الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر".

ويساعد الحكم الثنائي شريف عبد الله وإيهاب فخري، إلى جانب محمود منصور كحكم رابع إلى جانب محمد معروف حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده أحمد بكر.

قائمة غيابات الزمالك

يغيب عن الزمالك 13 لاعبا وهم محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا وأحمد سيد زيزو لانضمامهم لصفوف منتخب مصر الذي يستعد مباراتى إثيوبيا وسيراليون بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وسيف الجزيرى لانضمامه لصفوف المنتخب التونسى استعدادًا لخوض مباراتي ليبيريا ومالاوي ومحمد السيد لوجوده مع منتخب الشباب وأحمد فتوح وعبدالله السعيد وأحمد حمدى وأحمد الجفالي وحمزة المثلوثى ومحمد عبد الشافى للإصابة.