سحور 20 رمضان 2025| سلطة الفول الأخضر بالليمون وزيت الزيتون مع الزبادي

يحرص المصريون دائما على تناول وجبة السحور الغنية بالبروتين النباتى والألياف، مما يجعل السحور مثاليًا، وهي تعد وجبة خفيفة مليئة بالفوائد الغذائية، فسلطة الفول الأخضر بالليمون وزيت الزيتون، بل تتميز بسهولة التحضير، كما أنها تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن اللازمة مثل الحديد والمغنيسيوم، التي تعمل النشاط طوال اليوم.

مكونات سلطة الفول الأخضر بالليمون

المكونات

2 كوب فول أخضر مسلوق

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

ليمونة واحدة

1 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم

نصف كوب طماطم، نصف كوب خيارة مقطعة مكعبات صغيرة

طريقة تحضير سلطة الفول الأخضر بالليمون

سلق الفول الأخضر فى ماء مغلى لمدة 5 دقائق فقط حتى تمام النضج، ثم يصفى ويترك ليبرد.

فى وعاء كبير، يخلط الفول المسلوق مع الطماطم والخيار والبقدونس.

في وعاء صغير، يتم خلط عصير الليمون مع زيت الزيتون والثوم المفروم والكمون والملح والفلفل الأسود، مع الفول.

توضع تلك الخلطة علي الفول والخضروات، ثم يقلب الخليط حتى تمتزج النكهات مع بعضها.

تقدم سلطة الفول الأخضر باردة مع خبز أسمر أو عيش بلدي، ويمكن تناولها مع كوب زبادي للحصول على وجبة سحور متكاملة.