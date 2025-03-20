محافظ شمال سيناء يتفقد مخازن مساعدات غزة اللوجستية

أجرى محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور عدة فاعليات تفقدية، أمس الأربعاء، بمدن العريش ورفح والشيخ زويد، بدأت بتفقد محافظ شمال سيناء لقرية أبو طويلة بمركز الشيخ زويد.

وأكد المحافظ إلى أن جولته التفقدية تأتي في إطار الجولات التي يقوم بها لمتابعة تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين في القري والتجمعات بمختلف مراكز المحافظة.

وخلال جولته التفقدية قام المحافظ بزيارة عدد من المصالح الحكومية في القرية، بجانب متابعة أعمال الرصف للطريق الدائري لربطه بالطريق الدولي.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى المطالب والاحتياجات الخاصة بهم في شتى القطاعات، موجهًا بسرعة تنفيذ المطالب لتسيير حياة المواطنين.

كما تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أمس الأربعاء، وحدة الرعاية الأولية الصحية في قرية أبو طويلة بمركز الشيخ زويد، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته التفقدية قام المحافظ بالاطمئنان على مختلف الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين، بجانب الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وخلال زيارته للوحدة تفقد المحافظ عدد من العيادات الطبية والصيدلية والمعمل الخاص بالتحاليل الطبية، بجانب المبادرات الرئاسية.

واستمع المحافظ الي الأطباء والتمريض والعاملين في الوحدة، بجانب لقاء عدد من المواطنين والاستماع لمطالبهم والتوجيه بتلبيتها.

كما تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أمس، المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في مدينة العريش.

واستمع المحافظ الي شرح مفصل من مسؤولي الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء حول آلية استقبال المساعدات وتخزينها وتكويدها وإعادة إرسالها إلى قطاع غزة.

وقال المحافظ علي أن المحافظة تعمل علي كافة المستويات، وأنه تم إنشاء عدد من المخازن المجهزة في مدينة العريش لتخزين المساعدات التي تصل إلى محافظة شمال سيناء.

وأكد المحافظ علي أن 90 % المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة عقب دخول الهدنة حيز التنفيذ في 19 من الشهر الماضي مقدمة من جهات مصرية.

كما تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أعمال رفع كفاءة مستشفى العريش العام وأكد المحافظ علي أن القطاع الطبي بالمحافظة يشهد طفرة كبيرة، ما يؤكد إهتمام وزارة الصحة بشمال سيناء ووجه المحافظ بسرعة إنهاء رفع كفاءة مستشفى العريش العام، في التوقيتات المحددة.

كما قام اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء بزيارة إلي مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، وخلال زيارته قدم المحافظ التهنئة إلى الأستاذ علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء وذلك لتجديد الثقة له مديرًا عامًا لمديرية التضامن الإجتماعي بناءًا علي قرار السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقام المحافظ بتوجيه الشكر لجميع العاملين بالمديرية على جهدهم المتواصل لخدمة المواطنين والجهود المبذولة خلال شهر رمضان المبارك.

كما تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، انتظام الدراسة في مدرسة الميدان للتعليم الأساسي بإدارة العريش التعليمية، في زيارة مفاجئة إلى المدرسة.

وخلال زيارة المدرسة تفقد المحافظ حجرات المعلمين وحجرات الأنشطة والفصول الدراسية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وخلال تفقد الفصول الدراسية حرص المحافظ على مناقشة الطلاب فيما تم دراسته خلال الفترة الماضية، ومدى قدرتهم على التحصيل الدراسي داخل الفصول.

وأثنى المحافظ على معلمي المدرسة لجهودهم في إنجاح العملية التعليمية، والطلبة لتفوقهم الدراسي، مشيدا بانتظام العملية التعليمية في المدرسة.