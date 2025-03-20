"اتحاد دعم مؤسسات الدولة" يدعو الشعب المصري للاصطفاف خلف القيادة السياسية

دعا اتحاد المصريين لدعم مؤسسات الدولة، الشعب المصري إلى دعم الدولة المصرية والقوات المسلحة والاصطفاف خلف القيادة السياسية في هذا التوقيت الحرج.

ونوه راشد السبع، مؤسس الاتحاد، إلى المخاطر والمؤامرات الخارجية التي تحاك ضد مصر وشعبها وتهدد أمن الوطن واستقراره وهي ما يتطلب الوعي من قبل كافة أفراد الشعب بخطورة هذه المرحلة كونها تحمل تحديات مختلفة عن أي وقت سابق.

وشدد عضو مجلس النواب السابق على وحدة الصف، قائلاً: " المصريين جميعا على قلب رجل واحد في هذه المرحلة خلف القوات المسلحة وخلف جميع مؤسسات الوطن، مضيفا: "طالما أن الأمر يتعلق بالوطن فلا توجد قسمة على اثنين الوطن ثم الوطن التكاتف والاصطفاف مهم جدا".

وناشد "السبع" المصريين جميعا بأن يكونوا على "قدر المسؤولية والاستشعار بالخطر الكبير الذي يحاك ضد أمن مصر في هذه المرحلة التي تتطلب إنكار الذات وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل شيء، وتنحية أي خلافات جانبا لأن الوطن بالنسبة لنا نحن المصريين هو العرض وهو الشرف وهو الكرامة وهو كل شيء".

وجدد عضو مجلس النواب، دعوته إلى ضرورة الوعي والوحدة والاصطفاف خلف القيادة السياسية، مشيراً إلى أن هذا ما يقوم به "اتحاد المصريين لدعم مؤسسات الدولة" من خلال العمل الميداني على الأرض وفي إطار توعية الشباب والمواطنين بصفة عامة بخطورة الوضع وما يحاك ضد أمن واستقرار البلاد.