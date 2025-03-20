«الرقابة النووية» تستهل أنشطتها التوعوية بندوة لطلاب المدارس في الزاوية الحمراء

استهلت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أنشطتها التوعوية لعام ٢٠٢٥ بتنظيم ندوة تفاعلية في مكتبة مصر العامة فرع الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهودها لنشر الوعي وتعزيز المعرفة العلمية لدى الأطفال والطلاب في مراحل التعليم الأساسي والثانوي.

وقد شهدت الندوة لقاءً تفاعليًا جمع الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالهيئة، مع نحو خمسين طالبًا وطالبة من مدارس: الفرير والإيمان، بالإضافة إلى أعضاء فريق الكشافة التابع للمكتبة، والذين تراوحت أعمارهم ما بين ٧ و١٧ عامًا.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع مختلف المؤسسات، بهدف وضع محتوى علمي ملائم للطلاب بدءا من عمر ٦ سنوات فما فوق، بما يسهم في تبسيط المفاهيم الخاصة بالنشاط النووي، وتعزيز فهمهم لدور الهيئة في المجالين الرقابي والتنظيمي على كافة الأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية.

هذا وقد تميزت الندوة بطابعها التفاعلي، حيث تمت الاستبانة من الطلاب عن الوسائل التعليمية المفضلة لديهم، وأفضل الطرق التي يفضلون تلقي المعلومات والتعبير من خلالها، حيث استمر اللقاء لأكثر من ساعتين بمشاركة فريق عمل المكتبة برئاسة الدكتور سعد عبد الموجود، وذلك للوصول إلى التصورات المثلى لإعداد محتوى علمي جذاب وفعال للأطفال والطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

كما شارك في الندوة كل من:

• رامي عفيفي، كبير أخصائيي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي بالهيئة.

• محمود جودة، كبير أخصائيي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة.

من الجدير بالذكر أن جهود هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التوعوية تأتي في إطار التزامها بتعزيز ثقافة الأمان، ونشر الوعي حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وبما ينعكس إيجابا على الأجيال القادمة.