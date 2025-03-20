رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل إفطار رمضاني ببنها

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والمهندس أيمن محمد عطية، محافظ القليوبية، في حفل الإفطار الرمضاني الذي نظمته مدارس السلام ببنها، التابعة لسنودس النيل الإنجيلي بحضور نخبة من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، من بينهم الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس اسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، وسمير جاب الله، مدير مدارس السلام ببنها.

وخلال كلمته، وجّه الدكتور القس أندريه زكي تحية تقدير من مدينة بنها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وقواتنا المسلحة المصرية، مؤكدًا أن "أجمل ما يميز بلدنا هو الشعب المصري، الذي يثبت دائمًا قدرته على التكاتف والتلاحم." وأضاف: "نحن ممتنون لبلادنا وجمالها، ونعيش نموذجًا هامًا للعيش المشترك، حيث المحبة الحقيقية تجمع المصريين."

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن مصر وطن للجميع، وقال: "ما قيمة أن يمتلك الإنسان كل شيء ويفتقد السلام والطمأنينة؟" مشددًا على أن "التجربة الحقيقية للعيش المشترك تظهر في وحدة المصريين وتماسكهم، وستظل مصر دائمًا نموذجًا للتسامح بين أبنائها." كما أضاف: "أصالة وسماحة الشعب المصري هو أساس وحدتنا، وهذا ما يجعلنا دائمًا قادرين على مواجهة التحديات بروح المحبة والتعاون."

حفل الافطار

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