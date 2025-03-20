بمشاركة قيادات القطاع.. «الإسكندرية للكهرباء» تقيم حفل إفطار رمضان السنوي

أقامت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أمس الأربعاء، حفل إفطار جماعي للعاملين تحت رعاية المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور قيادات محافظة الإسكندرية بنادي الشركة - بمنطقة جليم وذلك تحت إشراف قطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة وقطاع التشغيل فى تنظيم هذا الحفل وظهوره بهذا الشكل المبهج وسط أجواء رمضانية عائلية ممزوجة بالفرح والسرور.

كما جاء ذلك بمشاركة القيادات الأمنية والتنفيذية والتشريعية، وبحضور المهندسة أميرة صلاح - نائب محافظ الإسكندرية واللواء أحمد حبيب - سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية والمهندس أحمد جابر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، ومن رؤساء شركات توزيع الكهرباء المهندس حسن البيلي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وأعضاء مجلس الإدارة، وحضر من ورؤساء الأحياء بالمحافظة والسادة قيادات شرطة الكهرباء بالإسكندرية اللواء بسام الزهيري -مساعد وزير الداخلية العميد أكرم توفيق - رئيس قسم شرطة كهرباء الإسكندرية والعميد أحمد عوض مفتش المباحث والعقيد أيمن بيومي - مدير إدارة شرطة المرافق.

كما حضر بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وأعضاء مجلس الإدارة والساده النواب وكافة من القيادات والعاملين بالقطاعات المختلفة والقيادات السابقين بالشركة

وقدم المهندس ايهاب الفقي رئيس الشركة التهنئة خلال حفل الإفطار لجميع الحضور بشهر رمضان المبارك معربا عن سعادته البالغة بهذا الإفطار الجماعى الذى نظمته الشركة بهدف تعزيز العلاقات الإجتماعية وخلق أجواء أسرية تعكس الترابط والمحبة بين جميع أبناء المحافظة.

وحرص المهندس إيهاب الفقي فى نهاية فعالية الإفطار التقاط العديد من الصور التذكارية مع السادة من قيادات ضيوف الشركة من المحافظة والعاملين فى جو أسري، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء بين الشركة وجميع الجهات الأمنية والتنفيذية والتشريعية بالمحافظة فى ظل المشروعات القومية الكبرى المقامة على أرض الإسكندرية متمنيا أن يكون الشهر الفضيل فرصة لمزيد من العطاء والإنجازات فى سبيل تحقيق تطلعات المجتمع السكندري ولمصرنا العزيزة كل تقدم وازدهار.

جدير بالذكر أنه بعد ختام احتفالية الإفطار تفضل المهندس إيهاب الفقي بافتتاح قاعة النور بنادي الشركة بعد تطويرها وتحديث كافة المرافق وصيانتها على اعلى مستوى يليق بالعاملين لاستضافة حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة والفعاليات الاجتماعية الأخرى.

كما أشاد «الفقي» وجميع الحضور بأعمال التطوير والتحديث بالقاعة والجهد المتميز الذي بذله القائمين على تطويره، مؤكدًا أنه سيقدم كل الدعم للساده العاملين وأسرهم لما له من مردود إيجابي في رفع الروح المعنوية لدى العاملين.