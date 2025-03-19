القبض على عصابة الكلاب المفترسة بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف غموض تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام مجموعة أشخاص بالإتجار بالكلاب الشرسة بالقليوبية.

وتبين أنهم مجموعة من الأشخاص يقومون بالإتجار بالكلاب الشرسة وإطلاقها على الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة الخصوص، وجرى ضبطهم وتبين أنهم 3 أشخاص وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن قيام مجموعة شباب بإطلاق الكلاب الشرسة على الكلاب في الشوارع بأحد شوارع الخصوص في القليوبية وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص.

كما جرى بإرشادهم ضبط الكلب الظاهر بمقطع الفيديو وضبط كلبان آخران بحوزة أحدهم بدون ترخيص "تم تسليمهم للجهات المعنية" وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .