المصري وزد يتعادلان في كأس عاصمة مصر

انتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد زد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد السويس الجديد، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر (كأس رابطة الأندية المحترفة).

سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول، بعدما تبادل لاعبو الفريقين الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب، وذلك بدون خطورة هجومية على مرمى المصري وزد.

مباراة المصري البورسعيدي ضد زد

وفي الشوط الثاني، باغت المصري البورسعيدي ضيفه زد بهدف عن طريق جون إيبوكا في الدقيقة 77، بعد هجمة مرتدة عن طريق بابا بادجي، الذي مرر الكرة إلى إيبوكا ليسدد كرة من انفراد تام من داخل منطقة الجزاء لتسكن الكرة داخل الشباك.

وأدرك البديل رشيد أحمد التعادل لصالح زد في الدقيقة 81، بعد كرة طولية من حمدي علاء إلى شادي حسين، الذي مرر كرة من يسار منطقة الجزاء إلى رشيد أحمد الذي سدد الكرة داخل الشباك.

يتواجد زد في المجموعة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر، بجانب أندية، المصري، غزل المحلة، البنك الأهلي، وسيراميكا كليوباترا.

بتلك النتيجة، تواجد المصري البورسعيدي في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر برصيد نقطة وحيدة، بينما جاء زد رابعًا بنقطة أيضًا.