ضبط متهم في واقعة سقوط سقف غرفة خلال تلقي تلاميذ درس خصوصي بالدقهلية

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد بمحافظة الدقهلية القبض على متهم جديد في واقعة سقوط سقف غرفة خلال تلقي تلاميذ درس خصوصي بقرية عزبة سمعان، مما أدى إلى وفاة طفل وإصابة 17 آخرين.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على شخص يدعى "حسن عجوة"، 50 عامًا، فلاح- مالك المنزل الملاصق لغرفة تلقي الدرس وكذلك صاحب الغرفة.

وأظهرت التحقيقات أن المُعلمة وتدعى "دعاء صلاح المليجي،43 عامًا، مُدرسة بمدرسة سيد سالم أحمد الإبتدائية"، قد أستأجرت الغرفة من المتهم، وأيضا يمتلك عقار مكون من ثلاث طوابق ملاصق للغرفة وتسببت الرياح وسوء الأحوال الجوية في سقوط جزء من سور العقار مما أدى إلى وقوع الحادث.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ العقيد جمال الدين محمودالسيد، مأمور مركز شرطة بني عبيد، بسقوط سقف غرفة منزل يتلقى به عدد من التلاميذ درس خصوصي بقرية عزبة سمعان "دائرة المركز".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد بقيادة الرائد محمد مشالي رئيس المباحث، وقوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين سقوط سقف من غرفة بمنزل بقرية عزبة سعفان مما أدى إلى وفاة طفل وإصابة 17 آخرين.

وانتقل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إلى مستشفى بني عبيد، حيث استقبلت المصابين، والتقى المحافظ بالأهالي، وأعرب عن دعمه الكامل لهم.

كما التقى بأسرة المتوفي وقدم لهم خالص تعازيه داعيا أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يعوضهم الله خيرا.

وكلف المحافظ بسرعة انهاء اجراءات الدفن، وشدد على سرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين والمتسببين في وقوع الحادث.

وشدد مرزوق، وكيل وزارة الصحة بالتأكد من توفير كافة سبل العناية بالمصابين، واحالة الحالات التي تحتاج إلى مستشفيات جامعة المنصورة.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بسرعة صرف المساعدات المقررة.