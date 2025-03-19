طائرة الأهلي تكتسح الزمالك وتتأهل لنهائي الدوري.. صور

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة الدوري، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0، في المباراة الفاصلة التي جمعت بين الفريقين اليوم.

‏‎أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة.

‏‎تفوق رجال طائرة الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-19، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-21، وتفوق الفريق في الشوط الثالث بنتيجة 25-17، ليحسم الفريق بطاقة التأهل إلى النهائي.

وكان فريق طائرة الأهلي فاز في المباراة الأولى من مواجهات نصف النهائي التي تقام بنظام "بلاي اوف"، بينما حقق الزمالك الفوز في المواجهة الثانية.

ومن المقرر أن يواجه « رجال طائرة الأهلي» نظيره بتروجت في نهائي بطولة الدوري.