مصرع مزارع سقط في بئر مياه بأرض زراعية بالفيوم

لقى مزارع مصرعه غرقا إثر سقوطه فى بئر مياه أثناء عمله داخل أرض زراعيه بقريه العزيزيه بمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقى اللواء أحمد عزت مدير امن الفيوم بلاغا بسقوط مزارع داخل بئر مياه داخل ارض زراعية يعمل بها بقريه العزيزيه بدائرة المركز .

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهرى حيث قامت بانتشال الجثمان وتم نقله إلى مشرحة مستشفى طاميه المركزي .



توصلت التحريات إلى أن الجثه لشخص يدعى"محمد أحمد مصطفى" 50عاما وأنه من محافظة دمياط، وحضر لمحافظة الفيوم بحثا عن عمل سعيا وراء لقمة العيش، وأثناء عمله بالمزرعة اختل توازنة وسقط فى مياه البئر .

تم اخطار النيابة التى تولت التحقيق والتي قررت التصريح بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.