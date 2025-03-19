التقرير الهندسي يكشف السبب في واقعة سقوط سقف غرفة درس خصوصي على التلاميذ بالدقهلية

كشف تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية مفاجأة في واقعة سقوط سقف غرفة يتلقى بداخلها تلاميذ درس خصوصي بقرية عزبة سمعان مما تسبب في وفاة تلميذ وإصابة 17 آخرين.



وتبين من التقرير أن سبب انهيار السقف سقوط جزء من سور عقار بجانب الغرفة نتيجة الرياح والعوامل الجوية، الأمر الذي تسبب في الحادث.



وتبين أن المُعلمة وتدعى"دعاء صلاح المليجي،٤٣ غامّا، معلمة بمدرسة سالم سيد أحمد الإبتدائية" قد استأجرت الغرفة من شخص يدعى "حسن عطوه"، 50عاما فلاح وهو ذاته صاحب العقار الملاصق للغرفة لتلقي بها دروس خصوصية.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ العقيد جمال الدين محمود السيد، مأمور مركز شرطة بني عبيد، بسقوط سقف غرفة منزل يتلقى به عدد من التلاميذ درس خصوصي بقرية عزبة سمعان "دائرة المركز".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد بقيادة الرائد محمد مشالي، رئيس المباحث، وقوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين سقوط سقف من غرفة بمنزل بقرية عزبة سعفان مما أدى إلى وفاة طفل وإصابة 17 آخرين.

وانتقل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إلى مستشفى بني عبيد، حيث استقبلت المصابين، والتقى المحافظ بالأهالي، وأعرب عن دعمه الكامل لهم.

كما التقى بأسرة المتوفي وقدم لهم خالص تعازيه داعيا أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يعوضهم الله خيرا.

وكلف المحافظ بسرعة انهاء اجراءات الدفن، وشدد على سرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين والمتسببين في وقوع الحادث.

وشدد مرزوق، وكيل وزارة الصحة بالتأكد من توفير كافة سبل العناية بالمصابين، واحالة الحالات التي تحتاج إلى مستشفيات جامعة المنصورة.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بسرعة صرف المساعدات المقررة.