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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم تقيم حفل إفطار جماعيا للمدن الجامعية للطلاب..صور

جانب من حفل الافطار
جانب من حفل الافطار لطلاب المدن الجامعية في الفيوم
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نظمت إدارة رعاية الشباب بالمدن الجامعية للطلاب بجامعة الفيوم، بالتعاون مع القيادة الذاتية للمدن، حفل إفطار جماعي للطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور شريف العطار نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب.. بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحمود عبد العزيز مدير عام المدن الجامعية، وفايزة حجي المدير السابق للمدن الجامعية، وأحمد أبو بكر مدير إدارة مدن الطلاب، ومديري الإسكان الطلابي، ومسؤولي رعاية الشباب، وأعضاء القيادة الذاتية للمدن، وعدد من الطلاب، وذلك اليوم الأربعاء بمقر المدن الجامعية للطلاب.

شارك في حفل الإفطار 150 فردًا من الطلاب والعاملين، وتضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والثقافية والإنشاد الديني، وعرضًا لأحد فرق الفنون الشعبية.

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