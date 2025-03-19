الذكاء الاصطناعى فى خدمة الطب.. جوجل توسع نطاق البحث الصحي

قامت جوجل بتوسيع استعراضاتها في الذكاء الاصطناعي فى نتائج البحث ، مقدمة إجابات مجمعة بواسطة الذكاء الاصطناعي المولد بدلا من قائمة الروابط.

والآن، أصبحت جوجل متأكدة من أن هذه الاستعراضات ستساعدك بصورة أفضل في الأسئلة الطبية، ففى فعاليتها السنوية المعنية بالصحة، أعلنت جوجل عن عدة طرق تحسن بها منتجاتها كيفية العثور على معلومات حول مواضيع تخص الصحة.

وبصورة أكثر تحديدا، قالت الشركة إنها تعمل الآن على توسيع نطاق استعراضات الذكاء الاصطناعي في نتائج البحث "لتشمل آلاف المواضيع الصحية الإضافية"، بما يتعدي الموضوعات الرئيسية مثل الإنفلونزا.

كما يعمل على زيادة نطاق هذه النتائج وتتضمن لغات أخرى بالاضافة الي الإنجليزية، بما في ذلك الإسبانية والبرتغالية واليابانية، لعمليات البحث على الهواتف المحمولة.

إضافة إلى ذلك، تقدم جوجل ميزة زيادة بعنوان "ما يقترحه الناس"، تجمع النصائح الشخصية من المنتديات والمنصات العامة، مثل Quora وReddit، للبحث الطبي ، وستحدد هذه الميزة على الاستفسارات التي تجرى عن طريق الهاتف المحمول، وهى متاحة الأن للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط.

والأهم هو مكان التاكيد أن نظرة عامة على الذكاء الاصطناعى من جوجل، مثل أي منتج ذكاء اصطناعي توليدي آخر، معرضة لاستجابات غير سليمة تسمى الهلوسة ويجب عدم تناولها كمصدر معتمد على المعلومات.

استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة فى الأبحاث الطبية

بالإضافة إلى هذه التحسينات ، أطلقت جوجل واجهة برمجة تطبيقات السجلات الطبية تشمل منصة Health Connect ، وسيسمح هذا مشاركة السجلات الطبية المخزنة بتنسيق محدد عبر تطبيقات متعددة للصحة واللياقة البدنية على أجهزة Android.

وبالرغم من أن نتائج بحث الذكاء الاصطناعي قد لا تكون معلومات كاملة تماما ، عن النصائح الطبية السليمة، بل تتوسع جوجل في نطاق الوصول إلى الكثير من نماذج الذكاء الاصطناعي بسيطة الوزن من عائلة نماذج جيما .

وقد فعلت جوجل هذه النماذج خاصة لمساعدة الباحثين على تسريع اكتشاف الأدوية عن طريق اتاحة المعرفة الحالية حول تأثير جزيئات معينة.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم جوجل بتجربة أداة ذكاء اصطناعي تسمى Capricorn والتي يمكنها مساعدة الأطباء، وبصورة أكبرتحديد أطباء الأورام لدى الأطفال، على تقديم علاجات مخصصة لمرضى السرطان الصغارفي مستشفى في هولندا.