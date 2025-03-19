ads
الخميس 20 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تكريم وكيل النائب العام بنيابة قسم الجيزة لتميزه في أداء عمله

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في إطار حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سيادة القانون، وفي ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بمتابعة أعضاء النيابة العامة في أدائهم لمهام عملهم وتكريم المتميزين منهم؛ فقد استقبل المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية بمكتبه، الأستاذ نجيب محفوظ وكيل النائب العام بنيابة قسم الجيزة، ووجه له الشكر والتقدير على جهوده المتميزة في أداء عمله، بما لامس نبض الشارع المصري ووجدان المواطنين. 

يأتي هذا التقدير تحفيزًا لأعضاء النيابة العامة على بذل المزيد من الجهد في أداء رسالتهم السامية والنهوض بها على الوجه الأمثل.

أعضاء النيابة أعضاء النيابة العامة الشارع المصري العدالة الناجزة المستشار محمد شوقي المحامي العام الأول النائب العام المستشار محمد شوقي