يوم الطبيب المصري .. «تاج الدين»: الأطباء محل تقدير دائم من الرئيس .. «السبكى»: تدشين جمعيتين لرعاية العاملين وأسرهم وأخرى للإسكان ..«عبدالغفار»: إطلاق استراتيجية متكاملة لرعاية مقدمي الخدمة الصحية

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مؤتمر احتفالية يوم الطبيب المصري لعام 2025، تحت شعار "صحة رقمية لمستقبل أفضل"، وذلك في إطار تقدير الدولة للدور المحوري الذي يقوم به الأطباء في تعزيز المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وجاء المؤتمر بحضور الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام الأطباء، إلى جانب كبار الشخصيات والمسئولين من قطاعات الصحة المختلفة، والمتخصصين في الرعاية الصحية، وشركاء النجاح من القطاعين الخاص والمدني.

مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية: الأطباء محل تقدير دائم من فخامة الرئيس السيسي



أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال كلمته بالمؤتمر أن الأطباء المصريين هم صمام أمان الأمن القومي الصحي، ويحظون بتقدير دائم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدورهم الحيوي في حماية صحة المواطنين، مشيدًا بتفانيهم خلال جائحة كورونا كنموذج للوطنية والإنسانية.

وأشار إلى أن مصر أنجبت للعالم نخبة من علماء ورواد مهنة الطب، مؤكدًا أن الدولة المصرية تفخر بالمستوى المهني والأخلاقي للطبيب المصري داخل البلاد وخارجها، وأن الدولة مستمرة في تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم.

رئيس هيئة الرعاية الصحية: في عهد الرئيس السيسي نال الأطباء الكثير من الاهتمام والدعم وامتيازات وحوافز غير مسبوقة

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الأطباء المصريين نالوا اهتمامًا ودعمًا غير مسبوق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال تشريعات تدعم النهوض بمنظومة الرعاية الصحية وحمايتها، وتقديم امتيازات وحوافز كبيرة للأطباء، بما يعكس حرص الدولة على تحسين بيئة العمل ودعم الكوادر الطبية.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، خلال المؤتمر، عن تدشين جمعيتين جديدتين، الأولى لرعاية العاملين وأسرهم، والثانية لتوفير الإسكان للعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج تعزيز الولاء والانتماء للعاملين بالهيئة، وتحقيق بيئة عمل مستقرة ومحفزة.

وتابع الدكتور السبكي، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا واسعًا بتطوير القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن ذلك يتحقق عبر دعم الكوادر الطبية والاستثمار في استخدام التقنيات الحديثة، ما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

حسام عبدالغفار: وزارة الصحة أطلقت استراتيجية متكاملة لرعاية مقدمي الخدمة الصحية

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أطلقت استراتيجية متكاملة لرعاية مقدمي الخدمة الصحية، مشيرًا إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، يولي اهتمامًا كبيرًا بالأطباء ويوجّه بتقديم كافة أوجه الدعم لهم، تقديرًا لجهودهم في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

وأضاف الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تعمل بالتعاون مع الحكومة على دراسة تشريعات جديدة، تهدف إلى توفير بيئة عمل محفزة وآمنة للأطقم الطبية، مشيرًا إلى بحث حلول جذرية لاستبقاء الكفاءات الطبية داخل مصر، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة عالية.

كما أشاد بجهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في دعم الأطقم الطبية ماديًا ومعنويًا، بالتوازي مع تطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في إطار تحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.

نقيب أطباء مصر: الطبيب المصري عنوان الإخلاص والإنسانية

أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام الأطباء، أن الطبيب المصري هو عنوان الإخلاص والإنسانية، مشيرًا إلى أن النقابة مستمرة في الحفاظ على حقوق الأطباء واستحداث برامج لرعايتهم وحمايتهم، باعتبارهم حجر الزاوية في المنظومة الصحية وأحد أهم ركائز مهنة الطب.



رئيس هيئة الرعاية الصحية ونقيب الأطباء يكرمان روّاد القطاع الطبي ورموز الطب في مصر

واختتم المؤتمر بتكريم رواد القطاع الطبي ورموز الطب في مصر، حيث قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، بتقديم شهادات شكر وعرفان تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في تطوير القطاع الصحي وخدمة المرضى، تأكيدًا على دورهم الريادي في تعزيز المنظومة الصحية بمصر.

وشمِل المكرمين من الشخصيات الطبية البارزة التي قدمت إسهامات رائدة في تطوير القطاع الصحي في مصر، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان السابقة، وذلك تقديرًا لدورها في قيادة المنظومة الصحية خلال تحديات كبرى أبرزها تحدي كورونا، وإطلاق المبادرات الوطنية التي ساهمت في تحسين الخدمات الطبية، كما تم تكريم الأستاذ الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لمساهمته في تعزيز الصحة العامة من خلال تطوير معايير سلامة الغذاء.

فيما تم تكريم اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، الرئيس السابق للهيئة المصرية للشراء الموحد، الذي ساهم في تعزيز كفاءة منظومة الإمداد الطبي وتحقيق الأمن الدوائي في مصر، كما شمل التكريم الأستاذ الدكتور جمال أبو السرور، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة الأزهر ومدير المركز الإسلامي الدولي لدراسات السكان، الذي يُعد من رواد طب أطفال الأنابيب في مصر والشرق الأوسط، واللواء طبيب خالد عامر، الباحث الرئيسي لمشروع الجينوم المصري ومستشار مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، والذي لعب دورًا بارزًا في دعم البحث العلمي والتطور الطبي في مصر.

إضافة إلى تكريم الأستاذ الدكتور محمد محمد الفقي، أستاذ جراحة القلب، الذي ساهم في تطوير تقنيات جراحات القلب المتقدمة، والأستاذ الدكتور مدحت خفاجي، أستاذ جراحة الأورام، الذي قدم إسهامات كبيرة في تطوير استراتيجيات علاج الأورام وتعزيز التعليم الطبي والتدريب للأطباء الجدد، كذلك تم تكريم الدكتورة سهير عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب.

واحتفاءًا بالإنجازات الطبية الكبرى، كرّم رئيس هيئة الرعاية الصحية ونقيب الأطباء، فريق زراعة الكبد بمجمع الإسماعيلية الطبي بقيادة الأستاذ الدكتور أسامة حجازي، أستاذ جراحة وزراعة الكبد ومدير برنامج زراعة الكبد بالمجمع، بعد نجاحهم في إجراء أول عملية زراعة كبد من متبرع حي تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وقد مثلت هذه العملية إنجازًا طبيًا هامًا يعكس تطور الخدمات الصحية في مصر، خاصة أن زراعة الكبد تُعد من أدق وأعقد العمليات الجراحية، وتتطلب كوادر طبية متخصصة، وتقنيات حديثة، وتجهيزات طبية متطورة، وهو ما تحرص الهيئة على توفيره بكفاءة عالية.

وقد تم تكريم أبطال التحول الرقمي و الأطباء الأكثر تميزًا من العاملين بمنشات هيئة الرعاية الصحية الذين لعبوا دورًا محوريًا في تعزيز التحول الرقمي بمنظومة الرعاية الصحية، من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات الطبية وتحقيق تجربة طبية أكثر دقة وأمانًا للمرضى، وهم الدكتورة روضى أحمد عبد الحكيم، استشاري الأورام بمجمع الإسماعيلية الطبي، والدكتور حاتم عبد الفتاح إبراهيم، استشاري الجلدية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، والدكتور محمد وفيق الجمل، أخصائي طب القلب بمستشفى النصر في بورسعيد، والدكتور محمد جمال عبد الغفار، ممارس عام بمركز طب أسرة إسنا في الأقصر، والدكتورة هند عمر بن الخطاب علي، أخصائي طب الأسرة بمركز طب أسرة التوفيق في السويس، وذلك لإسمهاماتهم في تطوير آليات التسجيل الإلكتروني للمرضى، وتوظيف الأنظمة الرقمية في متابعة الحالات الطبية، وتقديم الخدمات العلاجية بطرق أكثر كفاءة ودقة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المؤتمر يعد فرصة لتكريم الرموز الطبية الوطنية التي قدمت الكثير لخدمة القطاع الصحي في مصر، خاصة وقت الجوائح، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي في المجال الصحي بات ضرورة حتمية لتحسين جودة الخدمات الطبية، وضمان تقديم رعاية صحية متكاملة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وخلال فعاليات المؤتمر انطلقت ندوة علمية ناقشت تحليل الفعالية الاقتصادية لإحدى العلاجات المتخصصة لعلاج مرضى القلب في مصر، قدمتها الدكتورة جيهان السيسي، أستاذ مساعد اقتصاديات الصحة بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كما استعرض المؤتمر جلسة نقاشية بعنوان "الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتقديمها في مصر" شارك فيها كل من الدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية والمتابعة ومدير عام شئون مكتب المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور محمد سامي، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل وتنمية الموارد، ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، والدكتورة سحر عزالعرب، مستشار بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور محمد صبري، رئيس قسم التسعير والوصول إلى السوق في شركة نوفارتس، وأدارت الجلسة النقاشية الدكتورة آلاء الدمرداش عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.٠