وزيرة خارجية ألمانيا تعرب عن ارتياحها لاستقرار الوضع الأمني في لبنان

أعربت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، عن ارتياحها العميق لاستقرار الوضع الأمني في لبنان على مدار الأشهر الماضية بما يؤكد أن الدبلوماسية تُجدي نفعًا، مشددة على ضرورة بذل قصارى الجهود لضمان استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وأكد بيربوك، في تصريح نشرته وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء على موقع (إكس)، رفضها أي احتلال دائم للأراضي اللبنانية من قبل القوات الإسرائيلية، معتبرة أن إيجاد الحل الذي يحترم المصالح الأمنية الإسرائيلية وسلامة أراضي لبنان سيحقق الأمن الدائم.

وأشارت إلى أن لبنان حقق إنجازا كبيرا في يناير الماضي حيث تمكن أخيرا من انتخاب رئيس جديد، موضحة أن الحكومة اللبنانية الجديدة قدمت برنامجا اصلاحيا طموحا للجميع،وأن مستقبل لبنان يكمن في التعاون بين الطوائف المختلفة.