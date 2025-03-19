تفاصيل ضبط المتهمين بفيديو الكلاب الشرسة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالإتجار بالكلاب الشرسة وإطلاقها على الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية لإختبار شراستها.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) وتبين قيامهم بالإتجار بالكلاب الشرسة ، وقام أحدهم بإطلاق الكلب على أحد الكلاب الضالة المارة بالشارع لإختبار شراسته قبل بيعه، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص، كما تم بإرشادهم ضبط الكلب الظاهر بمقطع الفيديو وضبط كلبان آخران بحوزة أحدهم بدون ترخيص "تم تسليمهم للجهات المعنية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.