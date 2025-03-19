رئيس مدينة بورفؤاد يعلن أماكن ومواعيد تواجد سيارات اللحوم المدعمة

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة بنطاق مساكن الفيروز، غدا الخميس، من خلال التنسيق مع مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتورة فاتن صلاح، لتوفير اللحوم المدعمة في أماكن إقامة المواطنين بسعر 300 جنيها للكيلو جرام من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، تنفيذا لتوجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد.

بسعر 300 جنيهًا.. رئيس مدينة بورفؤاد يعلن أماكن تواجد سيارات اللحوم المدعمة

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد، إلى أن أماكن تواجد السيارة أمام عقار رقم 93 بنطاق مساكن الفيروز، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، وذلك تيسيرا على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعمة، خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن هذه القوافل المدعمة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين.