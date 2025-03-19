السفارة الروسية بالقاهرة تنظم إفطاراً خيرياً لتعزيز الصداقة بين الشعبين

نظمت سفارة روسيا في مصر اليوم الأربعاء، إفطاراً خيرياً بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك في أحد مطاعم الجيزة.

ووفقاً للتقاليد الإسلامية، تم تنظيم الإفطار في الشارع، حيث وضعت الطاولات لتناول وجبة الإفطار، وسط أجواء رمضانية دافئة.

قدّم الدبلوماسيون الروس بأنفسهم الطعام للضيوف، الذين بلغ عددهم نحو أربعمائة شخص، وشمل الحضور برلمانيين، وأعضاء جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، وممثلين عن الدوائر العامة والعلمية، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين.

وفي كلمة ألقاها قبل الإفطار، أكد سفير روسيا في مصر، جيورجي بوريسينكو، أن إقامة هذه الفعالية الخيرية سنوياً أصبحت تقليداً طيباً يسهم في تعزيز علاقات الصداقة بين الشعبين الروسي والمصري، معرباً عن تمنياته للحضور بالصحة والعافية وتهنئتهم بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

واختُتمت الفعالية بتوزيع كراتين غذائية رمضانية تحتوي على المكونات الأساسية لإعداد أشهر الأطباق المحلية، مما أتاح للأصدقاء المصريين فرصة الاستمتاع بها في منازلهم مع العائلات، في لفتة كريمة تجسد روح التعاون والتآخي بين الشعبين.